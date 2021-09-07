Адвокат Єфремова розповів, що той страждає від сезонної алергії.

Адвокат засудженого за смертельну ДТП в центрі Москви Михайла Єфремова - Петро Хархорін - розповів, що в серпні актор переніс набряк Квінке через сезонне загострення алергії.

Про це повідомляє "Стархіт".

"Михайло, звичайно, намучився з сезонною алергією: був набряк Квінке, сил не було навіть піднятися на другий поверх. Але в колонії хороша медчастина і лікарі, він отримує всі необхідні ліки", - запевнив він.

Зазначимо, що незабаром має відбутися касаційний суд у справі Єфремова. Йому можуть пом'якшити покарання. Раніше ж йому присудили 7,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в червні 2020 року позашляховик Михайла Єфремова вилетів на зустрічну смугу і протаранив автомобіль, який їхав по своїй смузі. Актор вижив, а водій іншої машини від отриманих травм помер у лікарні.

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Автор: Діана Могилєвич