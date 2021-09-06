Софія Кругликова каже, що їй не вистачає грошей на життя.

Дружина засудженого за смертельну ДТП актора Михайла Єфремова - Софія Кругликова - поскаржилася на важке життя без нього.

Про це повідомляє НТВ.

"Діти все літо відпочивали, нікуди не їздили, тому що немає грошей, у нас дуже велика трагедія в родині. Мати залишилася одна з трьома дітьми. Я не працюю взагалі. І все брешу", - заявила Кругликова.

При цьому жінка відмовилася коментувати майбутній касаційний суд, на якому Єфремову можуть скоротити тюремний термін. Кругликова сказала, що її це не стосується.

Нагадаємо, спочатку Єфремова присудили до восьми років позбавлення волі. Але 22 жовтня на черговому засіданні суду йому пом'якшили покарання. У в'язниці він проведе 7,5 років за смертельну ДТП в центрі Москви.

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Автор: Діана Могилєвич