За словами Потапа, Лорак відмовилася висвітлювати війну в Україні.

Український репер Потап через сім місяців війни повернувся в Україну і дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про дзвінок опальній співачці Ані Лорак.

Виявляється, що ще під час його перебування в Іспанії разом з Настею Каменських, співачка подзвонила своїй колезі Ані Лорак з проханням розповісти правду про повномасштабне вторгнення. Але Лорак різко відповіла, що не буде цього робити, бо Філіп Кіркоров порадив їй думати на два роки вперед.

"Співачка з Чернівців (Ані Лорак, - УНІАН) відповіла: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити. Я все розумію, але він сказав думати на два роки вперед. Не треба мене задовбувати", - процитував слова Лорак Потап у програмі ЖВЛ.

Він додав, що Каменських у відповідь на ці слова сказала, що Лорак більше не має права називатися українкою.

Позиція Ані Лорак щодо війни

На початку війни в Україні Ані Лорак зробила пост у своїх соцмережах про те, що вона "поза політикою", і "несе любов людям через музику". Після цього вона замовкла на довгий час.

Відомо, що, поки окупанти бомбили українські міста, Лорак виступала на корпоративах за кордоном. Пізніше вона вирішила згадати про те, що є Україною і назвала себе "найтитулованішою співачкою України", щоб поїхати з туром по Європі. Але українська діаспора зробила все можливе, щоб концерти зрадниці не відбулися. Після цього Лорак вирішила повернутися в Росію.

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