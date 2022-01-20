Співачку зацькували за фільм з героєм з аутизмом.

Австралійська співачка Сіа розповіла, що хотіла накласти на себе руки, коли зіткнулася зі цькуванням через її фільм.

Про це вона розповіла американській газеті The New York Times.

"У мене були думки про суїцид, я зірвалася і опинилася в рехабі (реабілітаційній клініці - УНІАН)", — згадала виконавиця.

Такий стан зірки був викликалий цькуванням, з яким вона зіткнулася після виходу її фільму "Мьюзік" у 2020 році.

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У цій стрічці підлітка з аутизмом зіграла танцівниця Медді Зіглер. Її розкритикували за погану акторську гру. А Сію, яка була режисером фільму, засудили за поширення стереотипів про людей з аутизмом, і за те, що роль дісталася людині без аутизму. Дійшло навіть до появи петиції з вимогою заборонити фільм.

Оцінка фільму на сервісі IMDb - 3,1 з 10. Касові збори - менш як 700 тисяч доларів при бюджеті понад 16 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фільм номінували на антипремію"Золота малина".

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