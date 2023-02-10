26 років тому на екрани вперше вийшов цей фільм. Практично відразу він став культовим. Сьогодні складно знайти людину, яка не дивилася б цю стрічку хоч раз.

Понад чверть століття тому на екрани вийшов фільм "Титанік", заснований на реальних подіях. Драма Джеймса Кемерона тут же стала культовою, змусивши кожного глядача плакати над трагічною історією.

Сьогодні складно знайти хоча б одну людину, яка ніколи не дивилася цей фільм. А ті, хто дивився, будуть в шоці від того, наскільки сильно змінилися головні герої.

Леонардо Ді Капріо

Почнемо з головного красеня фільму, за яким після прем'єри закріпилося звання секс-символу. Леонардо Ді Капріо, який зіграв Джека, звичайно, змінився за ці майже три десятки років. Він трохи додав у вазі і змужнів, проте свій шарм не втратив.

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Кейт Уінслет

Красуня Роуз, здавалося б, зупинила час. Дивлячись на її героїню у фільмі, і на сьогоднішні фото, різниця практично непомітна. Хіба що в кольорі волосся. Всі ці роки вона є затребуваною актрисою, грає у великому кіно.

Френсіс Фішер

Френсіс Фішер зіграла Рут, маму Роуз. За 26 років вона трохи постаріла, сьогодні в кіно вона не з'являється, хоча після "Титаніка" у неї ще були деякі знакові ролі.

Біллі Зейн

Ще один красень, головний антагоніст фільму - Каледон Хоклі, наречений Роуз. Він, помітивши потяг Джека і Роуз один до одного, намагався зробити все, щоб встати між ними, за що його не злюбили глядачі.

Бернард Гілл

Гіллу дісталася непроста роль капітана Титаніка. Саме він першим зрозумів, що судно з величезною кількістю людей на борту йде на дно, і ідеально відіграв свої емоції. Сьогодні 78-річний Бернард Гілл все той же сивочолий чоловік, живе у Великій Британії, в кадрі практично не з'являється.

Нагадаємо, як змінилися головні бородані серіалу "Величне століття".

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