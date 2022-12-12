Знаменитість відповіла на колючі коментарі.

Нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва випустила спільну пісню зі своїм коханим Михайлом Кацуріним, проте в мережі її розкритикували. У соціальній мережі TikTok з'явилося відео військового, який розповів, як спав у пакеті посеред поля під артобстрілом.

Це відео він зняв під пісню Додо "Щоб не було", де вона співає такі рядки: "Ми вижили", натякаючи на те, що їхні стосунки з Кацуріним все ж збереглися, незважаючи на нескінченний хейт.

Саме ці слова і зачепили військового, тому він додав: "Не знаю, як вижила Дорофєєва. Поруч не бачив".

Відео дня

Аналогічні відео зняли і мешканці багатостраждальних міст, які окупанти продовжують руйнувати.

В результаті Дорофєєва вирішила відповісти на всі ці відео і гнівні коментарі користувачів мережі:

"Я безмежно вдячна вам і кожному, хто зараз боронить Україну. У пісні я не ставлю себе в один ряд з вашою працею. Пісня про інше. Бережіть себе".

Нагадаємо, сповідь Дорофєєвої у новій пісні "Щоб не було" розділила фанів.

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