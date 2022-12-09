Вона співала про стосунки з Кацуріним, але не всім сподобався їхній дует.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила пісню "Щоб не було", яку для неї написав коханий Михайло Кацурін. У ній Додо співає про їхнє кохання, біль і бруд, що вилився на них після заяви про розлучення з подружжям.

Пісня вийшла чуттєвою і дуже чесною. У ній є такі слова: "Щоб не зійти з розуму, повинні разом бути ми". Також знаменитості відзначили, що не помилилися у своєму виборі - бути разом.

Однак думки шанувальників розділилися після прослуховування пісні. Хтось написав, що цей трек вартий уваги, а хтось знову акцентував увагу на тому, що Дорофєєва, Дантес і Міша і Даша Кацуріни просто помінялися партнерами.

Реакція мережі на пісню "Щоб не було"

"І Вова, і Надя - відмінні артисти в нашому українському шоу-бізнесі. Нехай у них все буде добре. Цікаво стежити за ними. Сподіваюся, вони не будуть поливати один одного брудом. Пісня класна"

"Дуже хороша пісня, слова зі змістом. І ви хороша пара, такі справжні стосунки між вами і щирі"

"Ох, і накоїли ви, звичайно, доф*га, але пісня класна вийшла"

"Міша дивиться на Надю, як у порожнечу. Ніяка іскра або кохання в погляді не читається. Вова ж дивився на Надю, як на свою кохану принцесу"

"Я думала, що совісті взагалі немає. Спасибі, тепер зрозуміло, що трохи є, з ваших слів"

"Ви чудова пара. Прекрасний і талановитий дует. Слухати вас просто одне задоволення"

Раніше УНІАН повідомляв, що кліп Дорофєєвої "У твоїй душі" розбив серця шанувальників вщент.

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