Алекс Родрігес, колишній хлопець співачки Дженніфер Лопес, недовго сумував після того, як його екс-кохана повернулася до Бена Аффлека. Спортсмен знайшов розраду і втішається в обіймах гарячої білявки Мелані Колінз, яка працює спортивним репортером.
Про новий роман Алекса Родрігеса повідомляє видання Daily Mail.
Родрігеса і Колінз папараці "спіймали" під час побачення на Ібіці. Поруч з блондинкою колишній хопець Джей Ло виглядає щасливим. Здається, він зовсім і не згадує про співачку, яка практично відразу ж закрутила роман зі своїм коханим з минулого - актором Беном Аффлеком.
Свої нові відносини Родрігес намагається зберегти в таємниці. Він і його пасія не публікують спільних фото, проте ЗМІ вже щосили говорять про їх можливе весілля.
46-річний екс-бойфренд Джей Ло обрав для себе досить молоду дівчину. Мелані Колінз 35 років, а сама Лопес зовсім недавно відзначила 52-річчя. Гаряча білявка нерідко хвалиться спортивною фігурою на своїй сторінці в Instagram, вона дуже добре виглядає поруч з Родрігесом.
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