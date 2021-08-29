Телеведучий поділився новим знімком в Instagram.

Український телеведучий оприлюднив новий знімок в соціальній мережі, на якому показався з легкою неголеністю.

"Так, неголений. Так неділя ж", - підписав фото Гордон.

Буквально за годину ця фотографія набрала понад 11 тисяч лайків. Шанувальники також не соромилися залишати коментарі під постом.

"Не дивіться так. Бентежите", "Нууу, цей погляд, я не можу", "А чому обличчя не поголене?", "Потужно", "Дмитро, краще поголіться", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, 24 серпня в день Незалежності України дружина Гордона Олеся Бацман виконала українську пісню і викликала захват у мережі.

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Автор: Діана Могилєвич