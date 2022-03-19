Рупори Кремля стверджують, що Україна нібито інфікувала птахів і відправила їх до Росії.

Російський режисер Нікіта Міхалков, котрий багато років підтримує політику Путіна, підтримав пропаганду Кремля про "біологічну зброю" України.

Останнього тижня пропагандисти Путіна активно поширюють фейки про американські "біолабораторії" в Україні. Рупори Кремля стверджують, що Україна нібито інфікувала птахів і відправила їх до Росії.

Міхалков, відомий своєю згідливою позицією щодо агресії РФ проти України, підтримав кампанію дезінформації. Коментуючи так зване зараження птахів, режисер навіть порахував їхню траєкторію.

"Готувалася біологічна зброя, випробувалася на українських добровольцях. Ще плюс до того, що прораховували траєкторію цих птахів через Росію… Це абсолютно фашистська спроба винищення взагалі слов’янського етносу як такого", - заявив Міхалков.

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