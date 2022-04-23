Леся не змогла пройти повз біду свого колеги.

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що після смерті мами Андрія Беднякова вона не знаходила собі місця і намагалася його підтримати.

Цим зірка поділилася в інтерв'ю "Слава+".

Довгонога телезірка розповіла, що з Андрієм Бідняковим і його дружиною Настею короткою Никитюк спілкувалася постійно, тому однією з перших дізналася про трагічну втрату в родині свого колеги. У цей момент Бідняков по роботі був за кордоном.

"Андрій був за кордоном, поїхав знімати програму. Він дуже переживав за сім'ю. Одна справа, коли ми хоча б тут, на місці, на відстані 200-300 кілометрів, а коли людина десь за океаном - це дуже страшно", – поділилася Леся Нікітюк.

Зірка розповіла, що молилася за те, щоб сім'я телеведучого Андрія Біднякова змогла вибратися з міста, проте його мама померла під вибухами. Дізнавшись про це, Леся кілька годин намагалася підібрати правильні слова.

"Я знала, що його мама в непростому стані... було важко навіть написати. Тому що важко підбирати слова. Буквально через кілька годин я знайшла правильні слова, наскільки це можливо", - резюмувала Нікітюк.

Нагадаємо, Андрій Бідняків розповіддю про рідних з Маріуполя довів до сліз ведучих 1 + 1. Телеведучий додав, що дуже сподівається на деблокаду Маріуполя. Він хоче повернутися до себе додому і допомогти всім тим, хто постраждав від загарбників.

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