Ніколь Потуральскі показала по-справжньому літній знімок.

Відома модель Ніколь Потуральскі оприлюднила в соціальній мережі Instagram фотографію з відпочинку.

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На знімку дівчина позує спиною до камери в одних лише трусиках. А на тлі видніється шикарне синє море з хвилями.

За дуже короткий проміжок часу фото набрало понад 5 тисяч лайків. Фанати в захваті не тільки від розкішної фігури Ніколь, але і неймовірного пейзажу.

Хто така Ніколь Потуральски:

Ніколь Потуральскі - німецька модель, що працює під псевдонімом Ніко Мері

Ще в дитинстві вона мріяла про зіркову кар'єру

У 13 років батьки повезли її в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту. Той передбачив Ніколь велике майбутнє і порадив спробувати себе в якості моделі

У серпні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що у Бреда Пітта і Ніколь роман. І це попри те, що дівчина заміжня і має сина від чоловіка

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Автор: Діана Могилєвич