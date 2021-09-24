Співак був далекий від побутових проблем, прибиранням і готуванням займалася екс-учасниця "ВІА Гри".

Відома співачка Міша Романова, яка була однією з учасниць гурту "ВІА Гра", розкрила подробиці життя з Максом Барських. Виявилося, коли артистка ділила зі співаком одну житлоплощу, їй доводилося звалювати весь побут на себе.

Про це Романова розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Так, на початку кар'єра Міша Романова і Макс Барських жили разом. Тоді вони переїхали до Києва з Херсона для вступу до академії естрадного та циркового мистецтва. Майбутні зірки ділили одну квартиру, між ними часто виникали сварки.

За словами Романової, вона лаялася з Барських через роботу. Що стосується побуту, співачка звалила цей обов'язок на себе і навіть не ображалася на співака через те, що він не допомагав їй з прибиранням.

"Макс ніколи не прибирав. Він людина творча і завжди сидів за комп'ютером. У вільний час, невільний час - він завжди писав музику. Тому мені абсолютно не складало ніяких труднощів приготувати якусь смачну їжу або прибрати", - зізналася Романова.

Співачка часто йшла на жертви заради Барських. Навіть коли вона приходила додому після концертів і перельотів, артист просив Романову приготувати йому поїсти. Попри те, що екс-учасниця "ВІА Гри" сильно хотіла спати і була втомленою, вона все одно йшла на кухню і смажила для сусіда млинці.

Романова зазначила, що співак володіє відмінною якістю. Барських завжди хвалив її їжу, навіть якщо вона була несмачною. За словами артистки, вона з теплотою згадує про життя зі співаком.

Міша Романова і Макс Барських - що відомо

Барських і Романової часто приписували роман. У 2020 році артисти підігріли чутки, представивши загальну пісню про кохання.

Зірки давно дружать, Барських навіть хрестив дитину Романової.

На тлі чуток про роман співачка зважилася прояснити ситуацію тільки в жовтні 2020 року. Тоді Романова розповіла, що у неї дійсно був роман з Барських, проте зараз їх пов'язує тільки дружба.

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Автор: Поліна Кузенко