Українська співачка зізналася, що насправді народилася не в ту дату, яка вказана у неї в паспорті.

Українська співачка Ніна Матвієнко розповіла цікавий факт про себе, який знали тільки найближчі люди. Виявилося, насправді Ніна Митрофанівна народилася 13 жовтня, а в документах сказано, що 10. Чому так сталося артистка розповіла в програмі "Точка опори":

"Святкую я завжди 13-го жовтня, перед Покровою, оскільки мама сказала, що я з найстаршим братом в один день народилася. А всім, хто народився 10-го, видавали крупу — а я народилася 13-го, і мама мене записала 10-го, щоб отримати манну крупу".

Хто така Ніна Матвієнко і чим вона відома

Ніна Митрофанівна - радянська і українська співачка, народна артистка Української РСР (1985).

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Також Матвієнко - лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченко (1988), у 2006 році отримала почесне звання Герой України. Виховала доньку Антоніну Матвієнко, яка сьогодні також є впізнаваною співачкою.

Нагадаємо, цього року Ніна Матвієнко відзначила 75-річчя в день масованого обстрілу України. Народна артистка звернулася до своїх підписників, і розповіла, що у неї зовсім не святковий настрій.

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