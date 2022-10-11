Народна артистка звернулася до своїх підписників, і розповіла, що у неї зовсім не святковий настрій.

Народна артистка України Ніна Матвієнко записала відеозвернення до своєї дочки Антоніни і онуків, які зараз перебувають у Великій Британії. Жінка зізналася, що їй гірко усвідомлювати, які тривожні і страшні події випали на її день. Роликом Антоніна Матвієнко поділилася в своє Instagram-блозі.

"Дочка, ось сьогодні мені тих 75, а я не відчуваю. Ось сьогодні квітів багато посилають, звичайно по Вайберу, букети, мені так приємно. Дай Бог, щоб цих квітів було більше, ніж ракет. І так складно все це поєднати. І начебто свято, а тут поруч смерть і вогонь, б'ють по Києву. Але ти там не хвилюйся сильно. Моє 75-річчя сильніше цих ракет, мій дух сильніше. У мене стільки сил, протесту. Ми молитвою сьогодні будемо захищати Київ, любов'ю своєю і піснею", - сказала Ніна Матвієнко на відео.

Також 75-річна артистка повідомила, що їй довелося скасувати виступ у Національній філармонії України в Києві. Спочатку він планувався на 14 жовтня.

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Атака на Україну 10 жовтня

З самого ранку в понеділок, 10 жовтня, Росія випустила по Україні понад вісім десятків ракет. Вони прилетіли в мирні райони Дніпра, Харкова, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст країни. Били окупанти в основному по спальних районах і важливих енергетичних об'єктах. Наприклад, через обстріли 80% Львова опинилися без електропостачання. На Івано-Франківщині чотири ракети влучили в Бурштинську ТЕС, через що виникла пожежа. Загасили її тільки до вечора 10 жовтня.

Нагадаємо, українські знаменитості практично відразу відреагували на масований обстріл України.

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