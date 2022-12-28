Артистка завжди стежить за новинами на фронті і співпереживає родинам загиблих солдатів.

Легендарна артистка Ніна Матвієнко розповіла, що під час війни дуже важко переживає кожну новину про втрати на фронті. В інтерв'ю Олені Кравець знаменитість зізналася, що дуже емоційно реагує на всі відео з передової.

"Якщо тільки бачу наших солдатів з котиками, собачками – плачу від щастя, тому що вони такі діти, вони такі рідні, як мої. Якщо читаю інше, загинув ... Плачу, що вони такі молоді, красиві... Молитва рятує. Впадати у відчай ні дівчатам, ні жінкам не можна, ми – тил для наших хлопців, тому що наша впевненість – це і є наша перемога. Думаю, що від нас, від жінок залежить сьогодні дуже багато. Тому, дівчата, тримаємо хвіст трубою, як то кажуть, тримаємо тил. Сльоза повинна бути, тому що ми живі люди. Але повинна бути та душа, яка покладає велику надію, таке світло на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше. Молимося за них", - сказала Ніна Митрофанівна.

Народна артистка додала, що не лається в звичайному житті, але ось на адресу російських загарбників може вжити "гостре" слово. За це навіть ходила до церкви просити у Господа прощення.

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"Матюкалася кілька разів, але пішла покаялася, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке говорити. Так довели ж, довели, я їм і сказала. Ну, іноді дулю показую", - додала Матвієнко-старша.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко розкрила шокуючий факт зі свого дитинства.

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