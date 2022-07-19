Перші симптоми важкої хвороби проявилися ще взимку. Тоді акторка знепритомніла на сцені.

Товариш Руслани Писанки, актор Владислав Горянський розповів про тяжку хворобу, яка забрала її життя.

Деталі смерті акторки він розповів у коментарі виданню vesti.ua.

За його словами, Руслана надто сильно себе навантажувала, адже працювала в театрі та повернулася на телебачення. На додачу до напруженого графіка, акторку підкосила смерть мами, яка померла місяць тому.

"Я Русі багато разів говорив – ти в такому жорсткому режимі працюєш, відпочивай більше, знаходь час. Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом. Хоча треба було зупинитися. Вона дуже багато всього на себе вантажила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ. Плюс гастролі, плюс у неї мама сильно хворіла. Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть дуже вплинула. Тому все накопичилося і вилилося у сумний фінал", - розповів Владислав.

Горянський зазначив, що напередодні Руслана поїхала до Німеччини з надією, що лікарі їй допоможуть. До останнього Писанка була сповнена віри у сцілення, а днями під час телефонної розмови з товаришем була життєрадісною. У Німеччині їй зробили операцію, стан поліпшувався, але вночі 19 липня їй різко стало зле.

"Я зараз розумію, чому вона обрала Німеччину – гадала, що місцеві лікарі їй допоможуть. Там Русі днями зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все..." - розповів актор.

Горянський додав, що погіршення стану Писанки можна було помітити ще взимку. Тоді акторка знепритомніла під час вистави "Поїзд "Одеса-мама", впала та зламала ногу.

"Хто що про її хворобу сьогодні говорить, але ознаки були й раніше, просто ми не розуміли чи не хотіли розуміти. Востаннє на сцені вона знепритомніла і вже одночасно зламала ногу. Напевно, це був сигнал, що там таки щось негаразд. І до цього вона мала випадок на сцені, коли вона непритомніла. Напевно, це були симптоми", - додав Горянський.

Нагадаємо, як колеги відреагували на смерть Руслани Писанки.

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