Товариш Руслани Писанки, актор Владислав Горянський розповів про тяжку хворобу, яка забрала її життя.
Деталі смерті акторки він розповів у коментарі виданню vesti.ua.
За його словами, Руслана надто сильно себе навантажувала, адже працювала в театрі та повернулася на телебачення. На додачу до напруженого графіка, акторку підкосила смерть мами, яка померла місяць тому.
"Я Русі багато разів говорив – ти в такому жорсткому режимі працюєш, відпочивай більше, знаходь час. Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом. Хоча треба було зупинитися. Вона дуже багато всього на себе вантажила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ. Плюс гастролі, плюс у неї мама сильно хворіла. Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть дуже вплинула. Тому все накопичилося і вилилося у сумний фінал", - розповів Владислав.
Горянський зазначив, що напередодні Руслана поїхала до Німеччини з надією, що лікарі їй допоможуть. До останнього Писанка була сповнена віри у сцілення, а днями під час телефонної розмови з товаришем була життєрадісною. У Німеччині їй зробили операцію, стан поліпшувався, але вночі 19 липня їй різко стало зле.
"Я зараз розумію, чому вона обрала Німеччину – гадала, що місцеві лікарі їй допоможуть. Там Русі днями зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все..." - розповів актор.
Горянський додав, що погіршення стану Писанки можна було помітити ще взимку. Тоді акторка знепритомніла під час вистави "Поїзд "Одеса-мама", впала та зламала ногу.
"Хто що про її хворобу сьогодні говорить, але ознаки були й раніше, просто ми не розуміли чи не хотіли розуміти. Востаннє на сцені вона знепритомніла і вже одночасно зламала ногу. Напевно, це був сигнал, що там таки щось негаразд. І до цього вона мала випадок на сцені, коли вона непритомніла. Напевно, це були симптоми", - додав Горянський.
Нагадаємо, як колеги відреагували на смерть Руслани Писанки.