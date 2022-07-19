Її серце перестало битися в Німеччині в ніч на 19 липня.

В ніч з 18 на 19 липня на 57 році життя померла актриса і телеведуча Руслана Писанка. Ця трагедія стала величезним шоком як для шанувальників, так і для колег зірки. Ми зібрали реакції зірок на відхід з життя Руслани.

Руслан Сенічкін

"У колективі вона була незвичайною людиною. Світла людина ... Життя кожної людини - неймовірно цінне. І чим більше ми живемо, тим більше ми це розуміємо. Але коли йдуть люди, яких ти знаєш - це нібито йде частинка тебе", - сказав телеведучий в ефірі.

Людмила Барбір

"Я згадую, як ми майже цілий рік знімалися з нею в серіалі. У мене всі сцени в основному були з Русею. Тоді ми з нею і познайомилися. Кожен раз, коли вона заходила на знімальний майданчик або просто в павільйон, вона тягнула нібито величезний шлейф життєвої енергії. Вона завжди дуже багато жартувала", - ледве стримуючи сльози в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповідає колега покійної телеведучої Людмила Барбір.

Наталія Могилевська

"Всі говорили про те, як ми працювали з Зеленським і скільки часу присвячували танцям, але найбільше в ті дні працювала Руся. Те, що вона творила на підборах з її високим зростом і в боротьбі із зайвою вагою – це був справжній подвиг і справжній героїзм! Її благородний і хороший вихід з проекту був по-справжньому королівським", - згадує співачка.

"Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант і іскрометний гумор – рідкісні якості як для однієї людини. Світла пам'ять, Руся!", - додала Могилевська і опублікувала архівне фото, зроблене під час зйомок проекту "Танці з зірками".

Андрій Джеджула

"Покинула цей світ талановита і прекрасна Руся. Вона була неймовірною людиною, з твердим характером до справ, цілей. З великою душею і теплотою до людей! Сказати про її почуття гумору, це не сказати нічого! Справжня запальничка і світла людина, на жаль так швидко пішла! Руся! Я буду пам'ятати кожну твою пораду, підказку, критику і добре слово! Спочивай з миром!", - написав шоумен і ведучий на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Телеведуча зробила допис в Instagram-stories.

"Русланочка, як же так... Світла пам'ять", - написала Леся.

Володимир Остапчук

Не пройшов повз трагедію і Володимир Остапчук. Він опублікував у себе в профілі скріншот програми "Сніданок з 1+1", де ведучі розповідають про трагічний відхід з життя Руслани.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення Писанка виїхала до Німеччини, і вже там лікарі діагностували у неї важку хворобу. Подробиці невідомі, проте повідомляється, що вона проходила лікування.

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