Артист неодноразово потрапляв в центр обговорень своїми антивоєнними висловлюваннями.

Відомий російський репер Noize MC, який виступив проти війни в Україні, нещодавно потужно пожартував про смерть російського диктатора Путіна на одному зі своїх концертів. Зі сцени чоловік сказав:

"Під час виконання наступної пісні потрібно обов'язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне".

Після цих слів зал буквально "вибухнув" оплесками. Всі зрозуміли, що головне бажання для всіх нас зараз - це смерть Путіна, через якого загинули тисячі мирних українців, і через якого наша країна перебуває під обстрілом щодня.

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Що Noize MC говорить про війну

Він на своїх заходах і в соцмережах відкрито заявляє, що саме Росія стала причиною тих звірств і кровопролиття, з якими довелося зіткнутися Україні. Він неодноразово закликав зупинити війну в тому числі і через свою творчість, випустивши пісню "Кооператив "Лебедине озеро".

"Коли з Бєлгорода летіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь, коли я дізнавався новини про Ірпінь, Бучу. Війна - огидна. Це жахливо. У неї нелюдське обличчя. І вона повинна бути закінчена. Вона, чорт візьми, повинна була закінчитися не розпочавшись", - говорив репер влітку минулого року.

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