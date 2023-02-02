Петро Павло підкорив українок привабливою зовнішністю.

28 січня на виборах президента в Чехії перемогу здобув генерал у відставці Петро Павло. І вже зараз його називають головним "крашем" Чехії, а українки просто в захваті від нього. І не тільки тому, що він спекотний красень, а й з тієї причини, що Павло підтримує нашу країну.

Розповідаємо вам найцікавіші факти з його біографії.

Відомо, що Петро Павло народився у військовій родині. Він вирішив піти слідами свого батька і також став професійним військовим. В одному з інтерв'ю Павло говорив, що батько завжди ставив перед ним високі цілі. Це допомогло йому стати тим, ким він є зараз.

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Незважаючи на те, що робота забирала у нього багато часу, у нього все ж залишалися сили на хобі. Павло грав у хокей, займався гімнастикою і сап-серфінгом, стрибав з парашутом, вивчав мови - французьку, англійську та російську.

Варто відзначити, що спорт зробив свою справу, і в 61 рік президент Чехії має приголомшливий вигляд. Він носить сиву бороду і вуса, що робить його ще мужнішим і привабливішим в очах жінок. Також у нього спортивна статура і є кілька татуювань.

Однак поспішаємо засмутити жінок, адже цей красень одружений. Його дружині Єві Павловій 58 років, але жінка має дуже молодий вигляд. У них є діти від попередніх шлюбів і кішка Міцка.

Що Петро Павло говорить про війну в Україні

Одразу після перемоги на виборах Павло подякував президенту України Володимиру Зеленському за привітання і пообіцяв відвідати Київ.

"У нашій телефонній розмові я запевнив його, що Україна і далі може покладатися на підтримку Чеської Республіки", – сказав президент Чехії.

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