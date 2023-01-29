Петро Павел офіційно прийме повноваження президента Чехії 9 березня.

Петро Павел, який здобув перемогу на виборах президента Чехії, пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Таку заява він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Павел у своєму Твіттер подякував Зеленському за привітання з перемогою на виборах і за запрошення відвідати Київ.

"У нашій сьогоднішній телефонній розмові я запевнив його, що Україна і надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки", – повідомив новообраний чеський президент.

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Вибори президента Чехії

Напередодні в Чехії відбувся другий тур президентських виборів, в якому за перемогу боролися відставний генерал Петро Павел, відомий своєю проукраїнською позицією, і колишній прем'єр країни Андрій Бабіш, якого вважають лояльним Росії.

За результатами підрахунку 100% голосів Петро Павел здобув перемогу з результатом у 58% голосів виборців. Офіційно він вступить на президентський пост 9 березня 2023 року.

Сьогодні президент Зеленський подзвонив своєму майбутньому колезі і привітав з перемогою. Також Павел отримав запрошення відвідати Київ з офіційним або робочим візитом.

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