Актрисі потрібні гроші на лікування.

Тяжкохвора українська актриса Катерина Тишкевич розповіла, що змушена покинути недавно придбаний будинок під Києвом, щоб здати його в оренду.

Зірка зізналася, що зараз їй потрібні гроші на лікування, а оскільки зйомки в кіно під час війни припинені, ні у неї, ні у її чоловіка Валентина Томусяка немає заробітку. Тому вони зважилися на переїзд. Катя відправиться за кордон, а Валентин переїде в квартиру.

"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валика в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, тому було прийнято рішення поки виїхати зі свого тільки недавно придбаного будинку. Повномасштабна війна внесла багато корективів в наші плани, і в ваші теж, я знаю", – поділилася Катя на своїй сторінці в Instagram.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством через важку хворобу. Виявляється, у Катерини соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку. Вісім років вона страждала від сильних головних болей, і тільки недавно лікарі назначили їй ефективне лікування, яке полегшило її стан.

Вас також можуть зацікавити новини: