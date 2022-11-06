Катерина Тишкевич розповіла, що постійні головні болі робили її життя нестерпним.

Українська актриса Катерина Тишкевич вже вісім років страждає від хронічного головного болю. Довгі роки лікарі не могли поставити їй діагноз, від чого її стан тільки погіршувався. Вона випробувала на собі багато методів лікування - і таблетки, і антидепресанти, і народну медицину. Однак зірці серіалу "Ніщо не трапляється двічі" нічого не допомагало.

Її життя стало настільки нестерпним через постійні головні болі, що вона наважилася під час війни відкрити збір коштів для лікування за кордоном. І тільки восени медикам вдалося поставити їй діагноз. Виявляється, у Катерини соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

Їй призначили лікування, яке, за її словами, трохи покращило її стан. Однак це тривалий процес, переривати який не можна.

В інтерв'ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що до того, як вона дізналася свій діагноз і почала лікування, у неї були думки про самогубство, адже жити з таким нестерпним болем у неї просто не було сил.

Вона зізналася, що впадала у відчай, що могло спровокувати незворотні наслідки:

"Я впадала в реальну депресію, тому що не могла встати з ліжка. У мене сильно болить і нічого не допомагає - ні "швидкі", ні таблетки. Нічого не впливає на цей біль. Друзі почали говорити мені: "Відкривай збір (на лікування, - УНІАН) і їдь за кордон, тому що ми тебе втрачаємо". Мені дуже важко далося це рішення, але я була в такому стані, що або так, або я покінчу життя самогубством. У такому стані життя просто немає".

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповіла про зміни після початку лікування.

Вас також можуть зацікавити новини: