У ніч на 16 травня РФ знову здійснила атаку по мирних українцях. Ракети летіли по столиці.

Вночі 16 травня росіяни 18 ракетами обстріляли українську столицю. Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, це були ракети Х-47 "Кинджал", "Калібр", "Іскандер-М" та інші. На щастя, нашим силам ППО вдалося збити всі цілі.

Українські зірки подякували захисникам за те, що вони так мужньо обороняють свою землю в нічний час, поки всі сплять і не очікують ударів ракет.

Анна Кошмал

Зірка серіалу "Свати" під час атаки по Києву перебувала в турі по Україні. Вона виклала знімок, зроблений у вікно поїзда і написала: "Дякую силам ППО за надійний захист. Як ви пережили це?"

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Злата Огнєвіч

Екс-головна героїня проекту "Холостячка" цієї ночі перебувала в Києві. Вона зізналася, що вибухи, які відбувалися в столиці, вона чула досить гучно. Це, мабуть, було десь поблизу місця, де вона живе.

"Вибух. Небо палає. Залишайтеся в укриттях до кінця тривоги. Бережіть себе!" - звернулася до фанатів співачка.

Григорій Решетнік

Ведучий шоу "Холостяк" виклав у себе в Instagram-профілі зведення Повітряних Сил ЗСУ про те, скільки ракет їм вдалося збити цієї ночі. Чоловік також зі словами подяки звернувся до української армії.

"Ви - наші боги. Тепер стало ясно, що Україна переможе. Слава нашим Героям і Героїням", - коротко написав Григорій.

Катерина Осадча

Телеведуча, яка регулярно публікує у себе в блозі наслідки приходу "російських визволителів", звернулася до фанатів рано вранці. Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки зараз загарбники намагаються бомбити все, до чого дотягуються.

"Гучно, страшно. Ніч між двома стінами. Але живі і з ранку поспішаємо жити..." - написала Осадча, подякувавши силам ППО за те, що у неї є можливість прокинутися цього ранку.

Андрій Бєдняков

Зірка шоу "Орел і решка" нагадав про те, що не можна знімати і публікувати в соцмережах місце "прильоту", оскільки це може бути на руку окупантам при коригуванні вогню. Він коротко підтримав своїх шанувальників: "Гучно. Але не знімай, не викладай, не переживай. Їм все одно п*зда".

MamaRika

Співачка і молода мама розповіла, що ранок хоч і не добрий, але завдяки силам ППО, які збили всі ракети загарбників, цей ранок взагалі є.

"Це неймовірно! Ви - Боги! Цілуємо ваші руки і ваші світлі голови за такий результат", - сказала виконавиця.

Нагадаємо, росіяни "накинулися" на Сердючку після виступу на Євробаченні-2023.

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