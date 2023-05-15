Пропагандисти регулярно розпускають чутки про Андрія Данилка.

Український артист Андрій Данилко виступив у гранд-фіналі Євробачення-2023 в образі Вєрки Сердючки з піснею "Dancing Lasha Tumbai" - саме з цією композицією Данилко представляв нашу країну на Євробаченні-2007. Тоді росіянам почулося, що він співав "Раша, гудбай", через що розгорівся неабиякий скандал.

Цього року артист виконав фрагмент конкурсної композиції під час номера-відкриття 13 травня. Там він все ж заспівав "Раша, гудбай", що обурило росіян.

Так, в росЗМІ назвали це" хамською поведінкою"," жалюгідним становищем","вакханалією" і "витівкою відчаю".

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"Андрій (Данилко, - ред) зараз знаходиться в жалюгідному становищі. Він прекрасно розуміє, що дорога в Росію йому закрита назавжди. Тих грошей, які він тут заробляв, немає і більше не буде", - заявив у коментарі російській пресі промоутер Сергій Лавров, який називає себе "близьким другом музиканта".

За словами Лаврова, Данилко "намагається хоч якось закріпитися в Європі".

"На його рідкісні концерти в європейських містах ходять в основному українці. Європейці його просто не знають. Він розуміє, що йому зараз потрібно хоч чимось брати, щоб мати можливість заробітку. Данилко заспівав "Russia, goodbye", щоб про нього поговорили, щоб його обговорювали", - сказав Лавров.

Варто відзначити, що Андрій Данилко і правда часто дає концерти за кордоном. На кожен його захід збирається повний зал задоволених слухачів, а квитки розкуповуються блискавично.

Раньше у коментарі УНІАН Данилко пояснив, чому його так ненавидять в Росії.

"Сердючка - музичний ворог номер 1 [в Росії]. Ви не розумієте, наскільки путінську пропаганду дратує Сердючка, тому що вона сміється і піднімає настрій. Під ці пісні всі починають танцювати і співати "Ще не вмерла Україна..." На Новий рік я сидів один вдома, до мене ніхто не приїхав, я навіть не встиг випити шампанського, як почув сім ударів ракет. Я вийшов в коридор, тому що хіба мало, що Путіну в голову спаде. А в цей час на Тверській (головна вулиця Москви, - ред) грала "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!" Їх це дратує, і вони вже не знають що з цим робити", - розповів артист.

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