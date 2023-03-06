Після участі в шоу "Холостячка" артистка більше не хоче виносити на загальний огляд своє особисте життя.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше брала участь в шоу "Холостячка" в спробі знайти своє кохання, тепер вирішила приховувати особисте життя від очей громадськості. Зараз зірка заявила, що вважає питання про шлюб і дітей найбільш нетактовним.

На жаль, їй часто його доводиться чути як від близьких людей, так і від шанувальників. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Дім".

"Це найбільш некоректне питання, яке тільки можна поставити. У кожної людини є свої особисті причини, чому незаміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоров'я не дозволяє. Чого ви лізете до жінки з цим питанням? Це роблять дуже близькі люди, подруги, сім'я, батько. Яке вам діло, чому у мене немає досі дітей?" - різко обурилася співачка.

Огнєвіч додала, що останнім часом почала досить різко відповідати на питання такого роду:

"Це не ваша справа! Я кажу:"Я обов'язково розповім вам, коли народжу дитину або вийду заміж".

Особисте життя Злати Огнєвіч

У шоу "Холостячка" Злата у фіналі зробила вибір на користь бізнесмена Андрія Задворного, але вже через півтора місяці вони розлучилися. Ініціатором став Андрій, у якого зникли почуття до співачки. Дану подію Огнєвіч переживала складно.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч отримала від росіян пропозиції про співпрацю.

Вас також можуть зацікавити новини: