Цинізм росіян обурив співачку.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про нахабних росіян. Громадяни країни-агресорки, яка вбиває українців та бомбить наші міста, чомусь вирішили, що можуть співпрацювати з нашими артистами.

Так, Огнєвіч отримала від росіян одразу дві пропозиції про співпрацю. Деталями неприємної ситуації співачка поділилася у Stories.

До представників співачки звернулися росіяни. Вони запропонували Огнєвіч прорекламувати російські товари. Співачка була обурена.

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"Люди, які живуть у РФ, вважають абсолютно нормальним, що я буду тут, в Україні, рекламувати російські товари. Що в них в голові? Чесно, не знаю", - розповіла Огнєвіч.

Проте на цьому все не закінчилося. Знайшовся ще один "унікум", який написав команді Огнєвіч.

"Друга історія, це взагалі якийсь лютий крінж... Якийсь тип, що живе в РФ, звернувся до моєї команди, щоб випустить трек з моїм голосом, з частиною моєї пісні. На Spotify, це все монетизувати, популяризувати, і вказати мене співавтором треку. Тобто по нас летять ракети, вбивають людей, забирають території, а ми маємо робити з ними спільні творчі роботи? Настільки бути цинічними і вважати, що це абсолютно нормально...", - обурилася співачка.

Огнєвіч закликала українців принципово не слухати російський контент. Навіть якщо пісня дуже подобається, проте гроші за неї отримає артист з РФ, слухати такі треки не потрібно.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що слухають українці на початку 2023 року. Як виявилося, в топі є треки Інстасамки.

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