За словами актриси, визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" матиме важкі наслідки.

Російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними "ДНР" і "ЛНР" - це оголошення війни всьому світу.

Про це повідомляє ВВС.

Крім того, зірка вважає, що таке рішення Путіна підле, і воно матиме незворотні наслідки.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала Ахеджакова.

Хто така Лія Ахеджакова

Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса; народна артистка РФ (1994), лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1979). Дворазова володарка Національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Зображуючи жертву", в 2015 році удостоєна почесного призу премії "Ніка" в номінації Честь і гідність" за 2014 рік.

У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України, підписала лист російського "Союзу кінематографістів і професійних кінематографічних організацій і об'єднань" своїм колегам з України, засуджуючи "російську військову інтервенцію на Україну", підписала звернення на захист російського музиканта Андрія Макаревича, який виступив з критикою політики російської влади в Україні. Також разом з низкою інших діячів науки і культури висловила свою незгоду з політикою російської влади в Криму.

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