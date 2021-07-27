Актриса заявила, що вона і без нагород виживе.

Нещодавно актриса театру Лія Ахеджакова під час вистави "Перший хліб" виголосила монолог, який образив ветеранів.

У зв'язку з цим громадська організація "Офіцери Росії" подали скаргу в Генеральну прокуратуру і мерію Москви на спектакль через образу ветеранів.

Так, Ахеджакова вирішила відповісти позивачам заявивши, що на почуттях ветеранів дуже легко грати. При цьому самі вони в театр не ходять і вистави не дивляться.

"Ми приблизно в театрі знаємо, хто навуськував. Якийсь ідіот написав або цей стукач доніс цим військовим, що я на кладовищі п'яна лаюся матом. Та ви що, з глузду з'їхали, чи що? Там ніякої наруги ветеранів немає. Навпаки, звернення до них. Вона розмовляє з могилами тих, хто там лежить. І серед них один ветеран Великої Вітчизняної", - сказала актриса в коментарі телеканалу "Дождь".

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Також вона додала, що хтось запропонував позбавити її звання Народної артистки.

"У мене глядачі по всьому світу, друзі. Можу бути не народною. Забирайте! Забирайте "Ніки" мої, забирайте державну премію! Друзі, беріть собі на пам'ять. Я без вас і цих нагород виживу", - відповіла Лія.

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Автор: Діана Могилєвич