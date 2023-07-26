Відео з чоловіком стали "вірусними".

На концерті відомого співака Khalid (Халід) стався курйоз. Охоронець артиста облажався прямо на публіці.

Так, після виступу в Нешвіллі, Халід біг повз фанів у бік роздягальні стадіону. Слідом за ним втік і охоронець. Однак охоронець сильно прискорився, а тому не зумів втримати рівновагу при крутому повороті.

У підсумку, чоловік впав обличчям вниз. Охоронець ледь не зробив перекид. Він спробував встати і знову бігти, проте ще раз впав.

Чоловіка зняли з кількох ракурсів. Помітно, що він не міг втриматися на ногах не тільки через втрату рівноваги під час крутого повороту. Охоронець ще й спіткнувся.

Відео з чоловіком стали "вірусними". Спочатку їх опублікували у TikTok, а потім вони "розлетілися" мережею. Про курйоз з охоронцем написали навіть великі закордонні ЗМІ.

Тим часом в коментарях багато користувачів щиро поспівчували чоловіку. Юзери відзначають, що таке могло статися з кожним, а тому їм шкода охоронця, який двічі впав на очах у великої кількості людей. Також вони пишуть:

"Я думаю, що найгірша частина падіння - це коли ти падаєш двічі"

"Сподіваюся, з ним усе добре"

"Боже, ми були на концерті, але не бачили цього. Бідолаха!"

Хто такий співак Khalid

Відомому американському співакові 25 років. Він прославився в 2016 році, коли вийшов його дебютний сингл Location. Ця пісня зайняла 16-у сходинку в хіт-параді Billboard Hot 100. Свій дебютний альбом Халід випустив у 2017 році.

Його кілька разів номінували на Grammy. Також співак вже отримав кілька престижних музичних нагород.

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