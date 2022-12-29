Телеведучий заявив, що ненавидить росіян за всі звірства.

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як російські загарбники знесли його будинок у Маріуполі, де він народився і ріс.

Він розповів, що в цьому будинку у них з батьками була однокімнатна квартира. Однак батьки, щоб Андрію було комфортніше, зробили йому окрему кімнату за допомогою двох шаф.

У цій же квартирі він зробив перші кроки. А перше кохання наздогнало його у дворі, там же він познайомився зі своїми друзями. Навпроти будинку була школа, в яку ходив Бєдняков.

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"Майже кожен мій приїзд до Маріуполя я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу", - написав телеведучий на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у блокадному Маріуполі померла мама Андрія Бєднякова. Екс-ведучий "Орла і решки" розповів, якби не війна і "русский мир", його мама могла б ще жити.

"Я впевнений, що рано чи пізно я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висіти український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємося...", - прокоментував телеведучий.

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