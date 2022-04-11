На той момент в авто нікого не було.

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка зараз разом з дітьми перебуває за кордоном, розповіла, що російські окупанти обстріляли автомобіль її чоловіка.

На щастя, в той момент в машині нікого не було. Але сам автомобіль SKYLINE постраждав.

"Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE, і ми стояли на "старті" на змаганнях на Чайці, тоді мені було так страшно, і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дрифтував на нашому весіллі назавжди залишиться в серці", – написала Ілона.

Вона додала, що вони з чоловіком обов'язково куплять новий автомобіль, а зараз найголовніше - це життя.

"Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам'ять. Все найкраще у нас ще попереду", - додала Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова запропонувала відправляти на народний суд зірок, які мовчать про війну в Україні.

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