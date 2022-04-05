Танцівниця вважає, що люди повинні вершити долю таких горе-артистів, нехай це і може звучати жорстоко.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова жорстко висловилася про артистів, які не дають коментарів щодо війни в Україні, розв'язаної Росією.

Свою позицію вона висловила в інтерв'ю Dorotye.

Гвоздьова переконана, що в даній ситуації всидіти на двох стільцях неможливо, і просто слів "ні війні" недостатньо для того, щоб висловити свою думку. Гвоздьова натякнула на українок Регіні Тодоренко, Ані Лорак, Галині Безрук, MARUV, які вже не зможуть створювати образ "хороших" і в одній країні, і в іншій. І навіть запропонувала їх покарати, уточнивши, що це хоч і звучить жорстоко, але вони того заслуговують.

"Просто вивезти всіх на площу. Можливо, це звучить жорстоко, але на цей час, мені здається, це дуже справедливо. І нехай у них буде можливість сказати останнє слово, чому вони так вчинили, чому вони мовчали, що траплялося у них і нехай наш народний український суд після перемоги кожному з них виносить вирок: простить чи ні, або нехай їдуть в інші країни і там живуть", - зазначила хореограф.

Нагадаємо, соліст дуету TamerlanAlena з жахом згадав, як його ледь не вбив снайпер.

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