За словами Ясинського, артист ніби живе в іншій реальності.

Відомий продюсер Михайло Ясинський розповів, що двічі спілкувався з артистом Олегом Винником після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перша їхня розмова, за його словами, була в контексті того, що Винник питав, що йому робити як артисту в нових умовах. Як сказав Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну, у нього навіть були якісь плани і наміри.

Однак під час другої розмови, яка відбулася влітку, він зрозумів, що Винник перебуває в іншій реальності.

"Вже було відчуття, що він не розуміє що відбувається. Так відбувається з багатьма людьми, які перебувають за кордоном. Вони не відчувають Україну. Там все по-іншому сприймаєш. Дивлячись на його інтерв'ю, у мене враження, що у нього своє життя. І мені цікаво, що буде відбуватися з ним завтра", - сказав Ясинський.

Він додав, що інтерв'ю Винника YouTube-каналу "Крупним планом" було вигідне і йому самому, і журналістці Вікторії Курочці. Винник нібито побував на сеансі у психотерапевта, розповівши про те, що відбувається у нього всередині, а журналістка заявила про свій новий проект.

Однак, щоб повернутися в український шоу-бізнес, як вважає Ясинський, Виннику необхідно конкретно відповісти на питання суспільства і пояснити, чому його не було в той момент, коли люди його потребували.

"Я його не засуджую. Я розумію психологію артиста. Він міг злякатися, міг захворіти, але він повинен був сказати про це. Зараз я бачу людину, яка нічого не розуміє. Я розчарований. І якщо таке відчуття є в українців, то питання: чи прийдуть вони на його концерт?"

При цьому продюсер зазначив, що Винник завжди був дуже щирою людиною, саме в цьому і був секрет його популярності.

"Він справжній, і по-справжньому не в собі", - підсумував продюсер.

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський розповів про долю Олега Винника в Україні.

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