За словами Ясинського, Винник не може вийти з-під впливу іншої людини.

Продюсер Михайло Ясинський розповів, що навіть після того, як співак Олег Винник на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав за кордон, у нього є всі шанси продати квитки на свій концерт в Україні.

При цьому, як він вважає, навряд чи цей концерт відбудеться. У зв'язку з хвилею хейту, яка обрушилася на Винника, у нього може просто не вистачити ні сил, ні енергії, ні бажання, щоб відіграти шоу.

"Він може продати квитки на концерт у Палаці спорту, але умови навколо нього складуться так, що він подумає: "Ну, його нафіг. Це стрес, якісь журналісти, активісти". Він може сказати, що не вийде на сцену, бо не буде голосу. А артисти схильні до психічних розладів. Але я вважаю, що навіть ці умови завтра можуть зникнути", - сказав Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За його словами, якась людина може мати серйозний вплив на Винника. І поки артист не знає, як з-під нього вийти.

"Зараз інша реальність, і вона буде ще змінюватися. Я не знаю, яка реальність У Олега, може на нього є якийсь вплив. Може якась людина щось заливає йому в вуха. Можливо, він щось усвідомлює. Я знаю, багато людей, яким хтось щось говорить, погрожує, особливо якщо ти перебуваєш в Німеччині", - додав продюсер.

Також Ясинський зазначив, що думка про Винника ще може змінитися, але для цього йому варто задуматися над кількома питаннями і щось зробити.

"Можливо, саме в цей момент Олег дивиться якийсь коментар, і сам задає собі питання: "А може я десь помиляюся? Може я щось не так зробив?" Він подумає, з кимось порадиться, а потім вийде в ефір і щось таке скаже, що думка про нього зміниться", - підсумував продюсер.

Нагадаємо, раніше Олег Винник зробив заяву з приводу алкогольної залежності.

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