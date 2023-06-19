Артист розповів, де зараз перебуває і про що шкодує найбільше.

Український артист Олег Винник з початку повномасштабного російського вторгнення буквально зник з інформаційного простору. Він вкрай рідко з'являвся в соцмережах і лише кілька разів публікував пости, присвячені Україні.

Зараз же стало відомо, що вперше за довгий час він дав інтерв'ю для YouTube-каналу "Крупним планом", в якому розповів, про що шкодує найбільше і чому переїхав до Німеччини. Поки повна версія інтерв'ю не вийшла, проте з тизеру зрозуміло про що воно буде.

Так, Винник сказав, що найбільше шкодує про те, що не вступив до лав ЗСУ і не пішов захищати Україну на фронті.

"Я буду тільки про одне шкодувати - що не тримаю в руках зброю і що я не там (на фронті, - УНІАН)", - сказав артист.

Крім того, ведуча запитала у нього про здоров'я і наскільки сильно воно його "підкосило". Винник відповів, що в Німеччині від цієї хвороби страждають всього 2% людей. Ймовірно, докладніше про його діагноз глядачі дізнаються з повного інтерв'ю.

Він додав, що зараз його рятує тільки сміх, тому він намагається якомога більше жартувати і сміятися.

Де зараз Олег Винник

Під час повномасштабного російського вторгнення Олег Винник переїхав до Німеччини. Близькі до нього люди кажуть, що він серйозно хворий, тому він проходить лікування.

Крім того, з'являлася інформація про те, що артист донатить на ЗСУ і відправляє військовим бойові машини.

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