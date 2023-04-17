Виконавець культового хіта "Ніно" після початку повномасштабної війни кудись зник. Зараз він не займається творчістю.

Український музикант Олег Винник після початку повномасштабної війни загадково кудись зник. Публіка в подиві, адже раніше він постійно був на слуху і часто давав концерти.

Деякі відомі особистості подейкують про те, що у Винника серйозні проблеми зі здоров'ям, тому він зараз лікується за кордоном. Офіційного підтвердження або спростування цьому не надходило.

Зараз ведуча шоу "Маска" Нателла Кірс поділилася інформацією про те, що проблеми зі здоров'ям Олега були ще кілька років тому. Тоді, як відомо, Винник сидів у журі проекту.

"Хто не знає, я була ведучою бекстейджа на 2 сезоні шоу "Маска". Вже тоді за лаштунками я спостерігала, що зі здоров'ям Олега Винника не все так добре. Час від часу біля нього з'являвся лікар, робив якісь маніпуляції, процедури з горлом. Я на це не звертала особливої уваги, адже це артист, і підживлювати горло уколами - це нормально", - повідомила блогерка в новому випуску.

Зазначимо, що проблеми з горлом - ймовірний сценарій для Винника, адже наприкінці 2021 року він неодноразово заявляв про скасування чи перенесення концертів через проблеми із голосовими зв'язками.

Нагадаємо, востаннє Олег Винник виходив на зв'язок з фанатами у квітні 2022 року - тоді на честь Великодня він зробив пост в Instagram. Після цього влітку його помітили на фото одного з військовослужбовців, який звітував за отримання автомобілів від благодійного фонду "Вовчиця".

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