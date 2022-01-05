4 грудня Таюне відзначала свій день народження.

Український співак Олег Винник не любить говорити про своє особисте життя. Відомо, що у нього є дружина і син, але називати їх імена він не поспішає. Тому шанувальникам доводиться тільки здогадуватися про це.

Так, вже кілька років Виннику приписують подружні стосунки з бек-вокалісткою Таюне. Цікаво й те, що тільки Таюне він вітає з днем народження в своїх соціальних мережах.

Читайте також"Хороший досвід": українська співачка розповіла про секс по дружбі"Квітуча Таюне, з днем народження! Нехай твій голос звучить в унісон з серцями мільйонів людей, краса і молодість захоплюють і надихають, а життєвий шлях буде світлим і щасливим", – привітав Винник Таюне з 48-річчям.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розсекретив хворобу, через яку скасував концерти. За словами артиста, під час хвороби він цілий тиждень спав по 18 годин.

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