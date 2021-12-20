У листопаді стало відомо, що виконавець скасовує свої концерти через хворобу.

Популярний український співак та секс-символ української сцени Олег Винник розповів про причини, з яких був змушений скасувати свої концерти у листопаді.

Читайте такожОлег Винник розповів про жахливу ДТП: співак дивом залишився живий (відео)Як він заявив ведучій "Світського життя" Катерині Осадчій, сольники перенесли на весну 2022 року. Все - через хворобу.

"Бронхіально-астматичний ларингіт", – сказав "повелитель вовчиць".

За словами артиста, під час хвороби він цілий тиждень спав по 18 годин.

Також Винник відповів на запитання Осадчої, де він хоче зустріти Новий рік. Він розповів, що йому пропонують Мексику.

"Чесно кажучи, я ніколи не святкував Новий рік на океанському пісочку, але хочу", – додав співак.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року співак Олег Винник скасував концерти в столиці у листопаді у зв'язку з хворобою. "Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан здоров’я артиста не дозволяє йому вийти на сцену", - заявили у прес-службі артиста.

Усі квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені додатково.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко