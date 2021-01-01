Олександр Венг має намір притягнути до відповідальності тих, хто поширює заяви про нього.

Дизайнер і засновник іменної модної марки Alexander Wang Олександр Венг спростував звинувачення в сексуальних домаганнях.

Читайте також"Було дуже боляче": Емілі Ратаковскі піддавалася сексуальному насильствуЗаяву Венга опублікувало видання Fashionista.

"Протягом останніх кількох днів я піддавався необґрунтованим і гротескно брехливим звинуваченням. Ці твердження були неправомірно перебільшені за допомогою акаунтів в соціальних мережах, сумно відомих розміщенням наклепницьких матеріалів з нерозкритих і/або анонімних джерел без доказів і фактчекінга", - сказав Венг.

"Брехня про мене, подана як правда, виводить мене з себе. Я ніколи не поводився так огидно і ніколи не буду. Я маю намір розібратися в цій справі і притягнути до відповідальності тих, хто робить і поширює подібні заяви", - додав він.

Раніше, акаунти Shit Model Management і Diet Prada в соцмережах поділилися історіями чоловіків-моделей та трансгендерних персон, які звинувачували Венга в домаганнях.

Хто такий Олександр Венг

Олександр Венг - американський дизайнер тайванського походження.

Народився 26 грудня 1983 року в Сан-Франциско.

У віці 15 років він представив свою першу колекцію на весіллі брата.

У 20 відмовив Діані фон Фюрстенберг у співпраці, а через рік заснував модний будинок Alexander Wang.

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Автор: УНІАН