Дурнєв поділився своїми думками в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Український телеведучий Олексій Дурнєв дав інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про конфлікт з Лесею Нікітюк.

За словами Дурнєва, спочатку Леся була не проти, щоб її обговорювали в програмі "Дурнєв дивиться сторіз". Але потім щось змінилося і Нікітюк подзвонила Дурнєву, щоб висловити претензії.

"Вона подзвонила. Я підіймаю слухавку - і натхнений після попередньої з нею розмови: "Привіт, Лесю!" А вона така каже: "Слухай сюди..." Просто ось так. "Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож..." Коротше, там якісь різкі слова. Мовляв, припиняй піаритися на моєму імені і на мені. Придумай собі щось своє", – сказав ведучий.

Читайте такожЛеся Нікітюк розридалася після довгоочікуваної зустрічі з другомЯк повідомляє видання "Гордон", Нікітюк і Дурнєв відтоді не спілкуються. При цьому Олексій називає ведучу "святою людиною".

"Леся Нікітюк - дійсно свята людина. І я думаю, що після її смерті склепіння Софійського собору повинні бути прикрашені її світлим ликом", – сказав Дурнєв.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв потрапив у скандал через пост про Машу Єфросиніну.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич