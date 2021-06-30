За словами телеведучої, Дурнєв вчинив не по-чоловічому.

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна обурилася постом блогера Олексія Дурнєва, який засумнівався, хто вона - "суперзірка з минулого чи інтерв'юер".

Відповідними "історіями" зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора дописники одразу засипали мене просто градом скріншотів з одного stories. Олексію Дурнєву поставили запитання, чи прийде він коли-небудь до мене на інтерв'ю", - розповіла Маша.

Читайте такожМаша Єфросиніна показалася в сексі-образі (фото, відео)Так, у своєму Instagram Дурнєв зізнався дописникам, що не може визначитися, хто така Єфросиніна – "суперзірка з минулого чи інтерв'юер". Ведучу такі слова Олексія обурили, вона розповіла, що не може зрозуміти мотив цього вчинку.

За словами Маші, вона ніколи не приховувала, що дуже хоче взяти у Дурнєва інтерв'ю, бо він вкрай цікава людина. Ведуча зізналася, що своєю відповіддю Дурнєв її образив.

"Якщо я вас так сильно дратую... якщо ви дозволяєте собі ось так про жінку висловлюватися, тоді просто не приходьте. Я добу намагаюся зрозуміти, навіщо так принижувати... Це якось низько, Льошо", - резюмувала вона.

Довідка УНІАН. Олексій Дурнєв на своєму YouTube-каналі випускає шоу "Дурнєв дивиться сторіс", "Дурнєв шукає хлопця" і з недавнього часу "TikTok-хвилинка".

Маша Єфросиніна відома ще за програмою "Підйом" на Новому каналі. З 2018 року розвиває авторський YouTube-канал.

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Автор: Ольга Робейко