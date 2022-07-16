Ті бажають йому смерті і пишуть, що скрізь його дістануть.

Одіозний російський актор Олексій Панін, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав нашу країну, поскаржився на погрози. Повідомлення від недоброзичливців приходять йому регулярно і всі з приблизно однаковим змістом.

"Ось такі повідомлення мені кожен день приходять від російських "патріотів". Це скріни. Найжахливіше, що вони так і помруть не зрозумівши, що вони дебіли", - написав Олексій у своєму Telegram-каналі і опублікував скріншоти повідомлень.

Зазначимо, що це вже не перший такий випадок. Раніше він розповідав, що йому навіть телефонують на мобільний з погрозами.

"Кожен день знаходять мої телефони і пишуть мені з погрозами: "Щоб ти здох, сволота, тому що ти допомагаєш українцям", "Щоб ти здох, скотина, тому що ти збираєш гроші для пацанів в Одесі". Але кожен день до мене на вулиці підходять українці, щоб сказати "Спасибі" за мою позицію", - резюмував російський актор.

Нагадаємо, Панін назвав "виродками" Путіна і Патріарха Кирила після обстрілу Одеси Росією.

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