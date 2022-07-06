Артист записав звернення, в якому підкреслив - його образило те, що опозиційні російські політики не говорять про його антивоєнну позицію.

Одіозний російський драматичний актор Олексій Панін, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловив свою антивоєнну позицію, записав відеозвернення. Артист зазначив - вражений тим, що навіть опозиційні депутати і журналісти не хочуть говорити в Росії про те, що Панін підтримав Україну.

"Зараз у мене перший раз за багато років прокинулася зіркова хвороба. Я включив на YouTube Іллю Яшина - людину, яку я завжди дивлюся з інтересом. Його нова програма називається "Кому війна, кому - мати рідна", це про артистів. Я тепер сиджу і думаю: "Може, бл*ть, лижі не їдуть?". Випуск про те, що одні артисти - повії, типу Дюжева, Лепса і Тіматі, а інші - дійсно розуміють, що відбувається в світі. І я думав, що перший артист, про якого скажуть - це я", - сказав Панін.

Актор обурено зазначив, що його там не згадали.

"Я розумію, що російська пропаганда перетворила мене на якесь г*вно і розтоптала. Але я думав, що я буду першим артистом, про якого скаже опозиційний політик. Тому, що я через два дні після початку війни ... та яких два дні? Я в перший день сказав все, що я думаю з цього приводу. Пряміше, ніж я, про те, що Путін - вбивця, не говорив ніхто. І тепер я розумію, що навіть опозиційні політики, такі як Ілля Яшин, до яких я ставлюся з величезною повагою, бояться вимовляти моє ім'я вголос", - сказав Олексій.

Панін також зазначив, що за свою підтримку українського народу отримує агресію і навіть погрози.

"Кожен день знаходять мої телефони і пишуть мені з погрозами: "Щоб ти здох, сволота, тому що ти допомагаєш українцям", "Щоб ти здох, скотина, тому що ти збираєш гроші для пацанів в Одесі". Але кожен день до мене на вулиці підходять українці, щоб сказати "Спасибі" за мою позицію", - резюмував російський актор.

Нагадаємо, раніше Олексій Панін жорстко звернувся до російських акторів-мовчунів.

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