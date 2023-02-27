Телеведучий не спілкується зі своєю матір'ю, але продовжує її любити.

Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який нещодавно став ведучим шоу "Говорить вся країна" на 1+1, дав відверте інтерв'ю програмі ЖВЛ. Чоловік розповів, що за останній рік він припинив спілкування з багатьма людьми.

Йдеться як про тих, які підтримали криваву політику Путіна, так і про тих, з ким роками об'єднували антипутінські погляди.

"Мені від цього не боляче. Якщо ти залишаєшся чесним перед своєю системою цінностей, обираючи її, а не сім'ю, ти залишаєшся людиною. Можливо, самотнім. У мене одне життя. Чому я повинен її витрачати на пояснення того, що потрібно комусь зробити? Всі ми дорослі люди. Навіщо це мені?" - сказав Суханов.

Телеведучий згадав, що ще до 24 лютого 2022 року запрошував свою маму до Києва. Жінка бувала в українській столиці і їй дуже сподобалося, проте виїхати з Росії вона не захотіла.

"Я хочу звернути увагу на те, що я дуже люблю свою маму, і ніяких образ у мене на неї немає. Але наведу такий приклад: до війни на сході України я пропонував переїхати в Юрмалу. Я мав там дозвіл на проживання, але вона не переїхала. Потім ще було кілька спроб. Вона приїжджала до Києва, коли ми святкували ювілей програми. Ми гуляли Києвом, все було добре, вона була вражена. Навіщо мені когось тягнути, якщо вона не хоче?" - згадав Олексій.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року мама Олексія Суханова пропонувала йому повернутися додому в Росію, на що чоловік відповів, що його дім в Україні. До слова, тут він отримав громадянство.

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