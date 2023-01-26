Ведучий Олексій Суханов народився і виріс в Росії, проте з 2014 року остаточно переїхав до Києва, а в 2022 році отримав паспорт громадянина України.

Телеведучий Олексій Суханов, який з 2014 року живе в Україні, розповів про спілкування з родичами з Росії. В інтерв'ю виданню "Факти" він сказав, що дуже цінує те, що отримав українське громадянство, і саме тут бачить своє майбутнє.

"Необоротно пішов період життя, який був по той бік кордону. І ті, хто був з того боку, теж пішли. Зараз мої найдорожчі люди, моє життя і моє майбутнє - в Україні та Києві. Є український паспорт. Країна довірила мені бути своїм громадянином, що я дуже ціную, намагаюся багато працювати на благо суспільства, адже цінність насправді не в родичах. Людьми ми залишаємося, якщо поділяємо і відповідаємо системі цінностей! Я вважаю за краще залишатися людиною, а не "грати в команді сім'ї", якою б вона не була! Тим більше коли погляди родичів ніяк не збігаються з моїми!", - прокоментував Олексій Суханов.

Він додав, що він не збирається йти на діалог ні з ким із Росії, бо бачить у цьому зраду тих, хто віддав своє життя за українське майбутнє:

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"Я ніколи не пробачу і не забуду того, що робить Росія. Для мене піти на якийсь діалог з тією стороною - зрадити пам'ять тих, кого з нами вже немає. Тому я викреслив Росію для себе назавжди. З Росією мене більше ніколи нічого не пов'язуватиме. Не залишилося нікого від того життя. Ми перестали спілкуватися і з родичами. У мене просто немає бажання. А порожні розмови про братський народ - повна нісенітниця".

Хто такий Олексій Суханов

49-річний журналіст і телеведучий. Народився в Іваново, Росія. У 2014 році приїхав в Україну, ставши ведучим рейтингового ток-шоу. На початку 2022 року отримав українське громадянство.

Нагадаємо, телеведучий Суханов згадав, як 24 лютого йому зателефонувала мама-росіянка і благала їхати в РФ.

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