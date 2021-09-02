Перша леді дала велике інтерв'ю для ювілейного номера Elle Україна.

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці ювілейного номера глянцевого журналу Elle Україна. Видання відзначає своє 20-річчя.

Як пише elle.ua, в номері буде велике ексклюзивне інтерв'ю Зеленської, в якому вона розповіла про свої проекти, "про ставлення до формату і рівня повноважень першої леді, про зустріч з Папою Римським" і про інші моменти з життя першої леді.

"Добре розумію, що доля надала мені унікальний шанс спілкуватися з людьми і докладати зусиль для вирішення питань, який я просто не маю права програти. Це зворушливо і цікаво, і це одночасно надає мені можливості вдосконалюватися та рости", – зазначила Зеленська.

В Instagram-акаунті журналу багато хто з підписників високо оцінили обкладинку з першою леді:

"Яка гарна обкладинка. Олена - прекрасна", "Найкрасивіша первак леді", "Чекаю з нетерпінням", "Вау", "Всі в очікуванні".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц