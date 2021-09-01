Зеленська показалася в новій сукні / instagram.com/olenazelenska_official
Перша леді України Олена Зеленська вчора, 31 серпня, разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським прибула в США з робочим візитом.
Вона вийшла з трапа літака в модному костюмі небесного кольору, а сьогодні вже встигла продемонструвати стильну сукню. Талію вона підкреслила за допомогою ременя, а також одягла масивне кольє. Доповнила Зеленська свій образ темними човниками на високих підборах.
"Неймовірно красива перша леді", "Прекрасна", "Олено, ви чудова жінка. Гордість нашої країни", "Чарівна, щира", - пишуть користувачі Instagram в коментарях.
Зеленська здалася в новій сукні / instagram.com/olenazelenska_official
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