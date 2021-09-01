Перша леді одягла чорне стильне плаття.

Перша леді України Олена Зеленська вчора, 31 серпня, разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським прибула в США з робочим візитом.

Вона вийшла з трапа літака в модному костюмі небесного кольору, а сьогодні вже встигла продемонструвати стильну сукню. Талію вона підкреслила за допомогою ременя, а також одягла масивне кольє. Доповнила Зеленська свій образ темними човниками на високих підборах.

"Неймовірно красива перша леді", "Прекрасна", "Олено, ви чудова жінка. Гордість нашої країни", "Чарівна, щира", - пишуть користувачі Instagram в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич