Перша леді дала відверте інтерв'ю.

Перша леді України Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським дала інтерв'ю, в якому розповіла, що майже не бачилася з чоловіком з початку війни в Україні.

За її словами, 24 лютого вона прокинулася від дивних звуків за вікном. Відкривши очі, вона не побачила поруч чоловіка. Застала перша леді його в сусідній кімнаті, де і почула від нього страшні слова: "Почалося".

З того моменту, зізнається Зеленська, вона мріє почути від чоловіка всього два слова "Все закінчилося", які так важливі для кожного українця.

"Я живу тим, що чекаю, коли він мені це скаже. Я розумію, що, може, буду не першою, кому він це скаже, але хочу почути це хоча б по телевізору", - сказала Олена Зеленська в інтерв'ю ICTV.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла про проблеми в сім'ї після вторгнення РФ.

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