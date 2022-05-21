Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну життя багатьох сімей істотно змінилося.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило її життя. Тепер у чоловіка насичений графік, він "живе на війні", тому вони довгий час не бачилися. Зараз можливості для зустрічей є, але вони короткочасні. Про це Олена розповіла в інтерв'ю на честь трьох років президентської каденції Зеленського в інтерв'ю "ICTV".

Однак перша леді запевняє - цінності президента, його курс і стратегія поведінки не змінилися.

"Він як був надійним чоловіком і людиною, так і залишився. Сім'я, звичайно, як і всі українські сім'ї, зараз роз'єднана. Але мого чоловіка ніхто не забере, навіть війна! Хоча він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися. Спілкувалися тільки по телефону. Зараз у нас було кілька зустрічей", - сказала Олена.

"У нас вечеря по телефону. Ми з нетерпінням чекаємо, коли все встане на свої місця", - уточнила Зеленська. Вона подякувала журналістам, адже спільне інтерв'ю з чоловіком - це ще одна можливість зустрітися.

Нагадаємо, за три місяці Сергій Притула зібрав 700 мільйонів на армію.

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